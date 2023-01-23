『新品 MURUA ダブルステンカラーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 12分に出品され03月26日 16時 12分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付き



ブラック 少しグレーっぽいお色です



サイズ 2



マニッシュな細身のステンカラーコートは羽織るだけでサマになる万能アイテム。

ベーシックなデザインなので、トレンドに左右されず長くお使いいただけます。

キレイめにもモードにも着られて、着る人を選ばない1着です。



シルエットは王道のコートに中でも着こめるサイズ感で使い勝手は抜群◎

素材もしっかりとしたコシあるコートなのにそこまで重くないのもポイント◎

好きなカラーでチョイスして今年のアウターを楽しめるコートに仕上がってます！

カラー···ブラック

着丈···ロング

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ムルーア カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品 MURUA

ダブルステンカラーコート