『★お値下げ★ レッドバレンチノ Pコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 12分に出品され03月29日 04時 12分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レッドバレンチノ

RedValentino

Pコート

イタリア製



アウトレット木更津で購入



着丈63㎝

身幅45㎝

袖丈59㎝

素人採寸ですので誤差はご容赦ください。

サイズ表記はありませんが、細見Ｍサイズ程度です。

ボタンとファスナーが付いています。



毛80%

ナイロン20%

裏地 あり

襟元のタグ４ヶ所留めてあるのですが、左側２か所に留め直した感があります。

フリルがついていて可愛いです。

シルエットが綺麗でスタイルがよく見えます。

数回の使用でクリーニング済みのとても綺麗な状態です。



自宅保管品につきご理解のある方からのご購入お待ちしています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: レッドヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

レディース

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