『NEW‼︎ アイズフロンティア 9991 防寒 メンズ 作業着 作業服 限定 L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 55分に出品され03月03日 08時 55分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【カラー】ブラーブラック

【サイズ】Lサイズ

妥協無し！そのルックス&その着心地

贅沢の粋を極めた至高の1着が

ゴージャスマインドを刺激する。

アイズフロンティア

プレミアムクラブモ第三弾発動。



◆表素材裏側にはシレ加工を施し、

風の侵入を防ぎ高い保温力をキープします。

◆中綿にはダウン＆フェザーを惜しげもなく280g使用し、そのリッチなボリューム

◆表素材、ダウンバック、ダウン、

裏素材の4階構造で商品形成。

徹底的にこだわり抜いた商品構造。

感がゴージャスマインドを刺激します。

◆高級感を演出するゴージャスマインドを

刺激するメタル調TPUをフードパーツに使用。更なる高級感を演出します。

◆袖先には耐久性の高いストレッチリブを使用。あらゆる動きにフィット風の侵入を軽減します。



カラー別デザインの右肩ポケット

カテー別ワッペン付き左袖ポケット

左胸内ポケット付き

ウエスト調整ゴムストッパー



【シーズン 秋冬】

【素材 表素材:ナイロンシレタフタ 裏素材:ポリコステルタフタ】

【混率 表地:ナイロン100% 裏地:ポリコステル100% 中綿:ダウン60% フェザー40% 】



仕事の時は作業服や作業着

防寒具服として着用できます！

デザインがシンプル＆かっこいいので

プライベートでは釣りやゴルフや登山

冬のキャンプ、レジャーなどのアウトドア

スポーツ観戦にもとてもおすすめです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NEW‼︎

アイズフロンティア

9991

防寒

メンズ

作業着

作業服

限定

L