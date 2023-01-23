『ほぼ未使用 バーバリーブラックレーベル トレンチコート 付属品完備 ノバチェック【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 18時 51分に出品され03月17日 18時 51分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】

BURBERRY BLACK LABEL



ほぼ未使用/Lサイズ●バーバリーブラックレーベル トレンチコート BURBERRY BLACK LABEL 付属品完備 ノバチェック ベルト 黒 メンズ 秋冬



【カラー】

ブラック



【サイズ】

表記 L



【寸法】

・肩幅（右肩～左肩） 約46cm

・身幅（ヨコ：脇下～脇下） 約52cm

・着丈（タテ：襟付け根～裾下） 約86cm

・袖丈（肩～袖）長袖 約67cm



※平置きで採寸しております。素人採寸なため、多少の誤差はご理解ください。



ほぼ未使用の

BURBERRY BLACK LABELのトレンチコートです。



状態は非常に綺麗ですが試着だけ行いました。



あくまでも自宅保管品なので、

完璧をお求めな神経質な方のご入札はお控えください。



迅速かつ誠実な対応を心がけており、お互いが気持ちの良いお取引きが出来ればと思っております。

サイズ...L

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ほぼ未使用

バーバリーブラックレーベル

トレンチコート

付属品完備

ノバチェック