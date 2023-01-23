『1piu1uguale3 シープボアピーコート Ⅲ wjk AKM EMMETI【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 04時 12分に出品され05月14日 04時 12分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1PIU1UGUALE3

P-COAT / SHEEP BOA (BLACK)

シープボアピーコート

MRC129 WSL005



◆ ¥143,000（税込）

既に公式サイトではSOLD OUTしています！

◆SIZE ：III(S) 着丈75cm 身幅51cm 肩幅44cm 袖丈64.5cm

※公式サイトからの引用です。

◆Color - BLACK

◆商品状態：1回着用極美品 10中9

◆付属品（現在価格即決のみ）：純正113ハンガー、113ガーメントケース





［P-COAT］

干場義雅氏監修のBLACK MILITARYでも記憶に新しいＰコート。

イギリスやアメリカの海軍に艦上用の防寒着として着用されていたのがルーツです。

年代によって若干変わっていくデザインの中で、今回デザインソースにしたのは1910s～1930sに生産されたモデル。

特徴は10ボタン、4ポケット、首元のチンストラップです。

本モデルのボタンは耐久性が高く、変色の起きにくい1PIU1UGUALE3刻印入りの水牛の角釦を使用。シルエットは、ウエスト、アームホールを絞ることで見事にモダンな印象、かつ大人の色気を引き出しています。また、甲板上の風向きに応

じて右前、左前と変えられるように開けられたボタンホール、ハンドウォーマーポケットのコーデュロイ地などヴィンテージのディテールも男心をくすぐります。



［SHEEP BOA］

従来のボアの表情に更にひねりを加えて新しい見え方を実現しました。高密度なパイル組織にウールを入れることで冬素材本来のリッチな温かみが生まれ、贅沢なタッチと軽い着心地をお楽しみいただけます。

ループ顔の存在感、見た目と軽さのギャップ丸みのあるフォルムが優しいボア素材です。



1PIU1UGUALE3

ウノピュウノウグァーレトレ

ロナウジーニョ

1piu1uguale3 SPORT

AKM

junhashimoto

wjk

muta

BACKLASH バックラッシュ

Lewis Leathers

MONCLER

CANADA GOOSE

TATRAS タトラス

EMMETI エンメティ

MooRER ムーレー

WOOLRICH ウールリッチ

HERNO ヘルノ

FIXER フィクサー

干場義雅

BLACK MILITARY

ブラックミリタリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ウノピュウノウグァーレトレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1piu1uguale3

シープボアピーコート

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EMMETI