『【新品】【タグあり】イタリア公式店購入BURBERRY トレンチコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 12時 14分に出品され05月07日 12時 14分に終了予定です。即決価格は27,896円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリー トレンチコートです。

試着のみで新品未使用です。

2024年3月にイタリアのバーバリー公式アウトレット店で購入しました。



定価 約230,000円のお品物です。



BRITTON というコートで日本ではほとんど見かけないため激レアです！絶対に人と被りたくない人にオススメです！



また裏地がバーバリーチェックではないため、バーバリー感が目立たず、派手すぎず、こっそり隠れた高級感やオシャレを楽しみたいかたに最適です。



もちろん着心地や品質は間違いないです。



イタリア現地で衝動買いをしましたが、全く同じタイプのコートを持っており、あまり着る機会が多く無いため、愛用していただけるかたにお譲りしたいと思います。



サイズ48です。下の商品情報欄は便宜上、Mサイズを選んでいます。



写真の1〜12枚目、18〜20枚目は現品です。

13〜17枚目は某サイトからの引用です。





【ブランドの信頼性】

BURBERRYは高級ファッションブランドとして知られ、特にトレンチコートはその象徴的なアイテムです。長年にわたり、品質とデザインの両方において高い評価を受けています。



【デザインとスタイル】

このトレンチコートは、クラシックなベージュカラーで、どんなスタイルにも合わせやすいです。ボタンのディテールやウエストのベルトが、洗練された印象を与えます。



- ブランド: BURBERRY

- 色: ベージュ

- スタイル: トレンチコート

- タグ: BURBERRY LONDON ENGLAND



ご覧いただきありがとうございます。



着丈···87cm

※誤差はご了承ください。



カラー···ベージュ



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】【タグあり】イタリア公式店購入BURBERRY

トレンチコート