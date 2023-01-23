『NANGA アーバンリサーチ別注 コラボ オーロラ 3LAYER ダウン M 黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 23時 50分に出品され04月07日 23時 50分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度は商品ページをご覧いただきありがとうございます！

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どうぞ宜しくお願いします



○詳細

美品 カモフラ アーバンリサーチ別注 NANGA ナンガ URBAN RESEARCH iD コラボAURORA オーロラ 3LAYER ダウン

コート M 迷彩 ブラック 黒



○サイズ



肩幅46cm

身幅50cm

袖丈63cm

着丈80cm





平置き実寸。

※素人採寸なため、多少の誤差はご了承ください。

※上記通り採寸しておりますので、サイズが合わない等の対応は承りません。





○状態



特に大きく目立った傷や汚れはなく、まだまだ綺麗な状態でお使いいただけます(^^)



※状態は必ず写真をご確認ください。

※あくまで中古品となりますので、神経質な方、完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。







○カラー

カモフラ 迷彩

ブラック 黒

バイカラー





○素材

ナイロン

綿 コットン

ダウン

フェザー







○配送



簡易包装にて1～3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





※発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。畳みジワはご容赦ください。

※出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。



○管理番号

394







【注意事項】



＊首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。中古品なので多少はあるだろうと思って下さい。

見落としがない限り、破れがあるものは基本出品しておりません。あれば記載します。

美品＝新品ではございません。あくまでも中古レベルでの判断です。



＊写真では判断できない、不安な部分がありましたらお気軽に質問してください。



＊お使いのモニターやスマートフォンの環境やスペックによって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える場合が御座います。







◎購入先：ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



～迅速かつ誠実な対応を日々心がけており、お互いが気持ちの良いお取り引きが出来ればと思っております。～ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA アーバンリサーチ別注 コラボ オーロラ

3LAYER

ダウン

M

黒