『CP COMPANY MICRO-M ゴーグルダウンジャケット 黒【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 05時 54分に出品され05月01日 05時 54分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

CP COMPANYは、機能性とデザイン性を兼ね備えた高品質なアウターウェアを提供しています。このダウンジャケットは、特に寒冷地での使用に適した設計です。



【機能性】

ダウン素材を使用しており、優れた保温性を発揮します。また、ゴーグル付きのフードは、風や雪から顔を守るための実用的なデザインです。



【デザイン】

シンプルでありながら洗練された黒色の外観は、様々なスタイルに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: CP COMPANY

- モデル名: MICRO-M

- 色: 黒

- 素材: ダウン

- 特長: ゴーグル付きフード

- ポケット数: 4

- 内ポケット数: 1



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

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ゴーグルダウンジャケット

黒