『エンダースキーマ Hender Scheme ショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 34分に出品され03月22日 21時 34分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンダースキーマ Hender Scheme/pig flap shoulder bag big



柔らかな雰囲気あるピッグスエードを使用したショルダーバック。フロントのレザーピスネームがさり気ないアクセントを添えています。スタイルを選ばない上品なデザインは一つ持っていると活躍間違いなしです。



購入日:2024年7月20日

購入場所:エンダースキーマ渋谷宮下パーク

価格:22,000円(税込)



新品未使用ですが自宅で試着しているためタグはございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エンダースキーマ Hender

Scheme

ショルダーバッグ