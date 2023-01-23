『ムジラボ ロングダウンコート ブラック L-XL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 47分に出品され03月19日 05時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2回だけ短時間の着用です。無印のオンラインで購入しましたが、自分には残念ながらサイズが合いませんでした。今年の着用はないと思うので欲しい方にお譲りします。検品済みですが自宅保管に伴う細かいスレやホツレ、シミ汚れキズ等を気にされる方のご購入はご遠慮下さい。

目立った汚れなどは見当たりませんが、新品同様をご希望の方はご遠慮下さい。

一点一点チェックしていますが、素人検品ですので細かな見落としがあるかもしれません。

中古品にご理解のある方のご購入をお願いします。

疑問点はご購入前にお気軽にご質問下さい。

商品状態におけるクレーム、低評価はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ムジラボ ロングダウンコート ブラック L-XL