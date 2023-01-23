『エルメススカーフ カレ90【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 02時 29分に出品され03月27日 02時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···その他



人気モデル/スカーフ···HERMES カレ(正方形)



カラー···レッド系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメススカーフ

カレ90