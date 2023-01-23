『ヴィヴィアンウエストウッド 羊革 手袋 タッチパネル対応【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 04時 08分に出品され04月09日 04時 08分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···レッド

柄・デザイン···無地

素材···本革

タッチパネル···タッチパネル対応

手袋形···5本指



使う機会が無いため出品致します。

新品未使用ですが、自宅保存だったため

ご理解いただける方ご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド カラー: レッド系

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ヴィヴィアンウエストウッド

羊革

手袋

タッチパネル対応