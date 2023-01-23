『ザノースフェイス THENORTHFACE ダウンジャケット レディース S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 02時 49分に出品され03月04日 02時 49分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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＼1点もの！早い者勝ち！／

ノースフェイスが好きな方

古着が好きな方におすすめです☆

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【商品詳細】

ブランド：THE NORTH FACE

サイズ：レディースS



着丈 70cm

肩幅 40cm

袖丈 65cm

胸囲 90cm



カラー：グリーン 緑 ピンク

仕様：フード有



フードを付ける紐が1本抜けている（写真18枚目）

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★ホワイトレーベル、ヌプシや

サミットシリーズも

出品中！

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#ぷーこ冬物古着shop

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キャンプ登山などのアウトドア・

スキースノーボードなどのスポーツシーン

もちろんタウンユースなどマルチに活躍

大自然から都会にも溶け込む1着で毎日を楽しむ



環境に配慮した素材を採用



老舗ブランドならではの「このブランドのアイテムなら大丈夫」という信頼感を持って使うことのできるアウターです

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✅マウンテンパーカー(ハイベントなど)のお手入れは

ドライクリーニングをおすすめしております。

洗濯機のご使用は生地を傷める可能性がございます。





✅注意事項

こちらの商品は古着(USED)、素人保管品です。

ご覧になってるモニターにより色が違って見える場合があります。

素人検品の為、傷や汚れ等の見落としがある場合がございます。

到着後、何かありましたら「評価前」にご連絡お願い致します。

評価後は対応できかねます。





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管理番号:4-0049 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス



THENORTHFACE

ダウンジャケット

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