『emmi ヘリンボーン柄コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 20時 31分に出品され03月05日 20時 31分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 emmi 2022年AW のコートです。

公式サイト店舗ともに完売した商品になります。



カジュアルにもエレガントにも着られるコートで、スリーブの幅もゆったりしており、中にボリュームあるニットを着ることもできます。



コートを買い替えたため出品します。

2022年に購入し、多少の使用感はありますが目立つ汚れや傷はなく、十分使っていただけると思います。

素人保管なのでご理解いただける方のみご検討ください。



サイズ 1

身幅 63

袖丈 53

裄丈 81

肩幅 55

着丈 118



下記公式サイトより抜粋

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トラッドな印象のヘリンボーン柄コート。大きめの襟と長い着丈が特徴的で、コーディネートの主役になる一枚です。滑らかな素材感をキープしたリサイクルウール素材で仕立てた、環境にも配慮したアイテム。



■■ Designers Voice ■■

こちらのコート地は日本のウール素材の産地としても有名な尾州で回収衣料や未利用糸を反毛加工したリサイクルウールを使用しています。

新毛を使った場合に比べて水の使用や移動・生産エネルギーが削減でき、Co2の排出を減らす事もでき環境にも配慮したサスティナブルなウール素材を採用。

今期トレンドのヘリンボーン柄はemmi別注で柄を組んで頂き、大人っぽいロングコートのデザインに落とし込みました。

衿を立てマニッシュスタイルに、衿を倒してエレガントスタイルにと着用方法で表情も違うので、その日のスタイリングで着用を変化するのもおススメの着方になります。



ファンクション：リサイクルウール使用

お手入れ方法：ドライクリーニング

裏地：有り （ポリエステル100％）

透け感：なし

生地の厚さ：厚手



素材

羊毛65%、ポリエステル30%、ナイロン4%、アクリル1%/裏地:ポリエステル100%



定価 46,200円

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エミ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ emmi

ヘリンボーン柄コート