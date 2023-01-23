『手紡ぎ糸◆【手織りストール】◆羽織りマフラー◆gimmickcharm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 25分に出品され03月15日 23時 25分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 羊毛から作った手紡ぎ糸で

一段一段織り上げたストールです。





1つ1つ心を込めて手織りしている☆

同じものは無いオンリーワンの

作品になります。(*´˘`*)♡





プレゼントにもいかがでしょうか？

無料ラッピングも承ります♥♥♥





少しでも気になって下さった方

フォロー(・∀・)イイネ!!して下さると

飛び跳ねて喜びます♡ヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪





ハイライトの方に大きな写真を

載せているものもあります(*´ω`*)

宜しければご覧下さい♥





◇◆イベント出店◆◇

【デザフェス 出店決定‼】





◆日にち→11/7（SAT）土曜のみ

◆場所→東京ビックサイト

◆ブース未定





【オーダーメイド 承ります♡】

コメント・ご質問お待ちしております♥ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 手紡ぎ糸◆【手織りストール】◆羽織りマフラー◆gimmickcharm