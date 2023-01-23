『RESEXXY フード付ダウンコート レディース ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 53分に出品され03月12日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用の美品です！

手首のファーはありません。

金具が経年劣化？してます画像ご確認くださいᵕ̈*

目立つものでは無く、全体的にかなり綺麗ですしオススメです！よかったら…ꕤ︎︎







梱包は圧縮させていただく可能性あります。

御理解お願い致します。







サイズ： S:バスト101cm|着丈80cm|袖丈60cm|

肩幅38cm|ウエスト78cm|裾幅53.5cm



カラー···ブラック





LIP SERVICE リップサービス GYDA ジェイダ

Aライン 美ライン リップサービス ダウン コート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: リゼクシー

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