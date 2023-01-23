『ヴィンテージ ファイヤーマンジャケット 消防服【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 19時 18分に出品され04月17日 19時 18分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージ ファイヤーマンジャケット

非常に珍しい服かと思います。防寒性も非常に高く、暖かいです。サイズ感は大きめです。177cm細身でゆったり着れます。



肩幅56、袖丈66、身幅60、着丈97



素人による寸法です。多少の誤差はご了承ください。



値下げ交渉承ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) カラー: ブラック系

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ファイヤーマンジャケット

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