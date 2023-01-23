『ポールスミス Paul 裏地バルーン柄 マルチカラーストライプライトダウンJK【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 03時 04分に出品され04月07日 03時 04分に終了予定です。即決価格は10,685円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【希少品】ポールスミス Paul Smith ダウンジャケット 風船柄 Sサイズ マルチストライプ ロゴ ゴールドファスナー 紺 紫 ネイビー パープル フランス産 ライトダウン 裏地風船柄プリント バルーン柄 マルチカラーストライプライトダウンJKです。

衣類断捨離の為出品いたします。



ブランド名:Paul Smith(ポールスミス)



商品名:裏地バルーン柄 マルチカラーストライプ ライトダウンジャケット



定価:65,800円



型番:263065 302P

PF-BM-52266



色:PURPLE NAVY/パープルネイビー/紫紺



【サイズ】

Sサイズ（いずれも素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。）

肩幅...約43cm

身幅...約53cm

袖丈...約63cm

着丈...約64cm

【素材】

表地

ナイロン:100%

中綿

ダウン:90%

フェザー:10%



非常に軽い、フード付きライトダウンジャケットです。

カラーは、光の加減でパープルにもネイビーにも見える、絶妙なカラーです。

Paul Smithの代名詞とも言えるマルチカラーがインパクト抜群で、ジップを閉めないで全見せしたくなります。

両ポケット部分のグリーンカラーのライン、マルチカラーストライプ、裏地のバルーン柄、ゴールドジップ、そしてモコモコし過ぎないライトダウンも相まって、巷に溢れるダウン特有の野暮ったさは皆無でスマートに着こなせます。



とにかく、このダウンはかなりカッコイイです。なおかつ内側が風船柄になっていてとても可愛いです！



ただし、この辺りは個人的な主観となりますので、ご理解いただける方のみお願い致します。



★発送の際は、圧縮させていただきます。ご了承ください。

★なるべくお安く提供するため折り畳んで発送します。その際できる折シワ、簡易包装にはあらかじめご了承願います。



喫煙者なし・ペットは飼っていません。

コメントなしの即購入、大歓迎です。

ご相談中でも、先にご購入手続きをされた方を優先します。

あくまでも中古品であることをご理解いただけますと幸いです。

ご不明な点がありましたら、購入前にご質問ください。

プロフィールをご一読くださると幸いです。

よろ… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポールスミス

Paul

裏地バルーン柄

マルチカラーストライプライトダウンJK