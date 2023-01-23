『evam eva エヴァムエヴァvie ショールカラーローブ ロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 01時 57分に出品され04月14日 01時 57分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 表記サイズ：F

実寸サイズ：肩幅49cm, 身幅60cm, 袖丈46cm, 着丈106cm, スリット25cm

（多少の誤差はご了承ください）



素材：

ウール100％





2020年コレクション evam eva vieのshawl collar robe ショールカラーローブです。

カラーはグレーです。

紐を結んで着たり、前をあけてさらっと羽織ったりと色々な着方を楽しめるアイテムです。定価は41,800円(税込)の商品です。



家で試着のみの美品ですが、自宅保管にご理解のある方のご購入をお待ちしております。

ウェアセットに入っていましたが、私にはあまり似合わなかったのでどなたか着て頂けると嬉しいです。

薄手のローブコートになります。

春、秋に活躍してくれそうです♪



#evameva



カラー···グレー



着丈···ロング



柄・デザイン···無地



季節感···春



季節感···春,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エヴァムエヴァ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ evam

eva

エヴァムエヴァvie

ショールカラーローブ

ロングコート