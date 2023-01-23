『PRADA グレー ダウン コート 42【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 18時 12分に出品され04月25日 18時 12分に終了予定です。即決価格は45,798円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前くらいに佐野プレミアム・アウトレットのプラダショップで購入しました。

※現在は閉店しています。



・フード取り外し可

・フォックスファー

・PRADAロゴ入りベルト

バックルとバックスタイルに入っています。



着用1回のみで保管していました。

きれいなうちにお譲りいたします。



サイズ感 42

9号で厚手ニットが中に着用できます。



お譲り先が見つからなければ自身で着用しますので、出品取り止める場合があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ PRADA

グレー

ダウン コート

42