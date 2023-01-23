『【美品】TATRAS Exclusive ANTICO BLACK ハンガー付【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 12時 58分に出品され04月24日 12時 58分に終了予定です。即決価格は21,420円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用しましたが、着なくなりましたのでお売り致します。

状態も良好です。



TATRAS Exclusive ANTICO BLACK （ハンガー付）の商品となります。

直営店限定商品です。



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】TATRAS

Exclusive

ANTICO

BLACK

ハンガー付