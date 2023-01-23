『新品 Hyke military wool coat サイズＬ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 19時 50分に出品され03月23日 19時 50分に終了予定です。即決価格は18,040円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新宿伊勢丹別注。 新品(タグ付き)、未使用です。

これからの季節にちょうど良い人気の商品です。



着丈: 120cm

裄丈: 85cm



表地: ポリエステル 53%

羊毛 43%

ポリウレタン 4%



裏地: ポリエステル 100%



お色: オリーブ



お値下げのご要望は、コメント欄にご希望価格をお書きください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ハイク

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