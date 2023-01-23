『ICB ロングダウンコート トレンチ型 ホワイトベージュ 大きいサイズ 44【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 01時 18分に出品され04月23日 01時 18分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ·͜· ︎︎size

44表記

詳細なサイズは画像でご確認ください。





·͜· ︎︎‪状態‪

目立つ傷汚れなどなくまだまだお使いいただけるかと思います。





ご覧頂きありがとうございます^ ^

即購入無言取引可能ですお気軽にどうぞ！

長期のお‪取置き対応は致しません。







‪ ·͜·アイテ厶

ICB

ロングダウンコート トレンチ型

ダウン フェザー

大きいサイズ 44

ホワイトベージュ







‪その他‪----------------------------------------

喫煙者、ペットなしです。

素人検品採寸です見落とし間違いがある場合があります。

中古商品の場合は目立たない汚れ傷などがある事があります。



購入時期、使用回数など分かる物は必ず記載しておりますのでよろしくお願いします。



他のお洋服も一緒にご覧頂けましたら嬉しいです

ありがとうございました^ ^

1214たさまや



カラー···グレー



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: アイシービー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ICB

ロングダウンコート トレンチ型 ホワイトベージュ 大きいサイズ 44