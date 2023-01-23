『【超美品】kawasaki メグロ K3 純正タンク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 07時 59分に出品され05月04日 07時 59分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kawasaki メグロ K3 純正タンク



カラー...ミラーコートブラックエボニー



新車納車後、使用期間約3ヶ月で、バイク専用倉庫で保管してました。

CRガラスコート済み（画像9枚目）



別のタンクに交換した為、出品致します。

普段、たまに週末のみ乗ってたのでそこまで使用多くないですが、(画像2枚目参照)僅かな小キズがあります。

個人差はありますが、自身は実際ほとんど分からない、もしくは気にならないレベルだと思います。

タンク定価⋯18万円、CRガラスコート⋯車体1台7万円ちょっとで、タンクのみガラスコート推定2万円ぐらい。



注意

使用してたので、ガソリンの匂いは少しあります。また、タンクキャップは付属しないので、落札者様で用意してください。



分からないことあれば連絡頂けたら連絡させて頂きますので、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>パーツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カワサキ

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

パーツ タグ 【超美品】kawasaki

メグロ

K3

純正タンク