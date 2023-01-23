『BURBERRYS バーバーズプローサム金ボタンオーバーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 57分に出品され03月30日 06時 57分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きまして、ありがとうございます。





◯商品名

BURBERRYS PRORSUM GOLD BUTTON OVER COAT/バーバーズプローサム金ボタンオーバーコート





◯商品説明

人気ハイブランドBURBERRY。ヴィンテージのBURBERRYS PRORSUMの一着。トレンチやステンカラーコートは違った、一着。

ゆるっとオーバーで着用できるコートで、色味も珍しくて素敵なコートです。

金ボタンがレトロで可愛いですね。





◯サイズ

表記サイズ 38

肩幅:47cm

身幅:56cm

着丈:79cm

袖丈:肩上から60cm 脇下から:49cm





◯素材

表地:綿100%

裏地:袖 キュプラ

チェック 綿





◯カラー

ネイビー ゴールド





◯コンディション



こちらのお品物のコンディションはAです。



S 新品に近いもの

A 比較的状態のいいもの

B 一般的な使用感があるもの

C 使用感がやや目立つもの

D 使用感が多いものおよびジャンク品



＊ただし当店の基準による





◯付属品

なし





コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。



神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。



色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。



また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。



AACD加盟店で購入しました。正規品で間違いありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー カラー: ブルー系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BURBERRYS

バーバーズプローサム金ボタンオーバーコート