『45R アルパカ混 ウール ノーカラー コート ジャガード柄 ベージュ サイズ2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 43分に出品され03月25日 20時 43分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブランド名：45RPM フォーティーファイブアールピーエム 45R フォーティーファイブアール



商品名：アルパカ混 ノーカラーコート

ウール ジャガード柄

アルパカ ロングコート



カラー：ベージュ ブラウン



サイズ：2【Mサイズ相当】



着丈 約93cm

身幅 約48.5cm

袖丈 約73cm ラグラン



45RPMのノーカラーコートです。

ウールとアルパカ素材なのでかなり暖かいです。

同素材で作られたボタンがかわいいデザインとなっております。

お探しの方がいましたら是非ご検討ください！



※平置きで素人寸法となりますのでご理解お願い致します。



※商品の状態には細心の注意を払っておりますが、素人検品のため多少の見落としがあるかと思います。ご容赦ください。



気になる部分などあればお気軽にコメントください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フォーティーファイブアールピーエム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 45R

アルパカ混

ウール

ノーカラー

コート

ジャガード柄

ベージュ

サイズ2