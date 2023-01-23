『極美品 バーバリーブラックレーベル ダウンジャケット ブラック ノバチェック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 30分に出品され03月29日 08時 30分に終了予定です。即決価格は10,592円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 極美品

BURBERRY BLACK LABEL

バーバリーブラックレーベル

ダウンジャケット ブラック ノバチェック

Mサイズ ジッパーコート



《状態》

極美品

状態の良いお品物で傷や汚れもなく、まだまだご利用いただけます。あくまで中古品のため状態確認を画像にてお願いいたします。

フード部分は欠品となります。予めご了承ください。



《カラー》

ブラック



《サイズ》



肩幅

約45.0cm

身幅

約54.0cm

袖丈

約61.0cm

着丈

約83.0cm

※素人計測のため多少の誤差はご了承ください。



《素材》

ダウン95%

（ホワイトグースダウン）

フェザー5%



《付属品》

無



《購入元》

古物市場（鑑定済正規品）



商品状態は出品者の主観によるものです。

あくまで素人判断となりますため、画像をご確認の上、ご同意頂ける方のみご購入お願いいたします。

気になる点がございましたら、お気軽にコメントください。



トラブル防止のため購入後のお客様都合による返品交換はできかねます。予めご了承ください。



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

バーバリーブラックレーベル

ダウンジャケット

ブラック

ノバチェック