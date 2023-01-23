『メンズダウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 09時 18分に出品され04月07日 09時 18分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メンズのダウンです

中綿ではありません‼︎

ちゃんと羽のダウンで暖かいです‼︎

結構細めです。

Yahooショッピングで購入、

着用は5回から10回の間です‼︎

喫煙者なし

猫犬飼っていません。

写真は撮ったものは少し明るく写ってます‼︎

実際はYahooの商品ページの色の方が近いです‼︎





グレンチェック

グレー

細身

キレイめ

紳士

スーツ

カジュアル

フード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ メンズダウン