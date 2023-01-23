『THE NORTH FACE ノースフェイス SIERRA ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 03時 09分に出品され04月04日 03時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ考えてません

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カラー··· ブラック 黒 black



モデル···CAMP SIERRA SHORT JKT



素材・柄···ナイロン



サイズ···L



THE NORTH FACE

ノース・フェイス

CAMP SIERRA SHORT

ダウンジャケット

撥水 ビッグポケット



参考定価 ¥51700



※袖口内側ほつれあり

内側なので目立ちません

使用するには問題ないです







↓↓コレより下ゾゾタウンのコピーです↓↓

商品説明



【ボリューミーなのに軽くて暖かい！サスティナブルなダウンジャケット】

アウトドアブランド、ストリートスタイルで圧倒的な人気を誇るノースフェイスよりキャンプシェラショートジャケットをご紹介！



●生地、中わた、ジッパーなどすべての素材がペットボトルをリサイクルして作られている、環境問題に配慮したアイテム！

●光沢のあるポリエステルの生地は撥水加工を施し、突然の雨や雪にも安心◎

●中わたにはリサイクルダウンを採用し、ダウン特有のバッフル感と軽さを体感できます

●取り外し可能なフードと、フラップ付きの大きなポケットが目を引くボックスシルエットで、着回しやすい1着



※中わたのフェザーには素材特有の色味に個体差があり表面に透けて見える場合もございますが製品上問題はございません。予めご了承ください。



●サイズ

身幅 61cm

肩幅 50cm

着丈 72cm

袖丈 67cm

重量 700g



ノースフェース

#ノースフェイス

#ノースフェース

ダウン



モデル名···シエラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ノースフェイス

SIERRA

ダウンジャケット