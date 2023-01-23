『nano universe AZ ピーコート Pコート 黒 Black 定番【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 01時 57分に出品され03月24日 01時 57分に終了予定です。即決価格は7,253円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態

未使用自宅保管品

※非喫煙、非喫煙環境での保管です







購入時：約¥25000





サイズ

S

着丈 71.5/身幅 100/肩幅 46/袖丈 62（約 cm）





※写真３はボタンの柄や質感の高さ等を写すため通常よりも明るく撮影していますので生地などの色味の参考にはなさらないで下さい





カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードなし

季節感···春、夏、秋、冬



※以下検索用です

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カテゴリ ファッション

メンズ

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