『TATRAS GORZANO MTA17A4461 リバーシブルダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 03時 22分に出品され03月16日 03時 22分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TATRAS/タトラス

リバーシブル ダウンジャケット

GORZANO MTA17A4461

サイズ 2



ブランド古着屋で購入しました。

右胸部分に白い汚れが付着してます。（写真参考）



webからサイズ情報引用↓

肩幅:44、身幅:53、袖丈:66、着丈:70

※身長181 痩せ体型で着用していました



素材:ナイロン100（ダウン90、フェザー10）



トーンを押さえた上品なカモフラ柄でカジュアルすぎない印象な一枚。さらにリバーシブルでお使い頂け着回し力も抜群。一体化したフードと胸元のポケットでスポーティーさもプラス。様々なスタイルにはまるダウンです。TATRASのダウンは、水鳥の胸元のダウンボールを使用し通常のダウンと違い保温性に優れ、軽く柔らかいダウンを使用しております。ダウン自体の反発の値を表すフィルパワーは通常「500フィルパワー」が高品質とされており、TATRASのダウンは「800フィルパワー」となり最高品質となっております。



カラー···ブラック、グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

GORZANO

MTA17A4461

リバーシブルダウンジャケット