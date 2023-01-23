『【美品】イエナ チェスターコート ロング丈 マンテコ ウール ピンク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 19時 49分に出品され03月18日 19時 49分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【IENA×MANTECO】のオーバーチェスターコートです。



イタリアの老舗ファブリックメーカMANTECO社の上質な高級ウール。

世界中で評価されている人気素材。

軽いのにしっかりと密な生地で膨らみがあり、表面の滑らかな手触りなど、イタリアの匠の技術による素晴らしい素材です。



色もピンクベージュの落ち着いた色味で暗くなりがちな冬のコーディネートに華をそえてくれます(^-^)



ドロップショルダーで身幅もたっぷりあり、今のトレンドシルエット！



●サイズ38 Mサイズ

肩幅：56㎝

身幅：58㎝

着丈：102㎝

袖丈：50㎝



※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。



若干の着用感はありますが、目立ったキズ汚れ等ない【美品】です^ ^



【その他】

※写真はライトアップを行い、状態がよく分かるように撮影しておりますが、色合いに誤差が出ることがございます。



※お値下げはご希望価格を聞いて考慮させていただいております。なるべく対応できるようにしたいと思いますが、明らかに大幅なお値下げ希望はご遠慮ください。



※発送は設定した期間内にしておりますがお急ぎの場合はコメントお願いいたします。



イエナ オーバーチェスターコート ロング マンテコ ウール Lサイズ レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イエナ

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ジャケット・アウター タグ 【美品】イエナ

チェスターコート

ロング丈

マンテコ

ウール

ピンク