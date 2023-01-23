『【新品】バーバリー アウトレットセレクト チェック ピンク マフラー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 10時 52分に出品され03月17日 10時 52分に終了予定です。即決価格は21,828円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリー アウトレットセレクト

マフラー ストール

カシミヤ100%



新品未使用品、タグ付き



【サイズ】

約168cm×30cm

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください



【カラー】

ピンク



【状態】

新品未使用、タグ付き

※新品商品ですが自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください





BURBERRY

BURBERRY BLACK LABEL

BURBERRY BLUE LABEL

BLACK LABEL CRESTBRIDGE

BLUE LABEL CRESTBRIDGE

バーバリーブラックレーベル

バーバリーブルーレーベル

ブラックレーベルクレストブリッジ

ブルーレーベルクレストブリッジ

メンズ

レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バーバリーブルーレーベル

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