『エンダースキーマ ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 59分に出品され03月24日 17時 59分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先月購入しましたが、使う機会がないので

出品することにしました。



外での使用は1度もありません。



人気品でなかなかお店では購入出来ないと思います。



Hender Scheme(エンダースキーマ)から定番の『one side belt bag small(ワンサイドベルトバッグスモール)』

こちらはone side belt bagのスモールサイズバージョン。

幅広のレザーストラップを通し、長さの調節を可能にするバックルをつけたデザインはそのままに、普段のちょっとしたお出かけにぴったりのサイズ感に。

素材には程よい厚みのシュリンクカウレザーを使用、バックルも上品な素材感に。

床面をバインダー処理してライニングは付けずに1枚で使用し、中には内ポケットが一つ付けられています。

ストラップの長さ次第で、ショルダーバッグまたはトートバッグとしても使うことが可能。

男女問わず使っていただけます。



状態は大きな傷はなく良好ですが中古品につき多少の傷はご了承願います。



簡易包装で発送させて頂きます。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エンダースキーマ ショルダーバッグ