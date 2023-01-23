『TATRAS タトラス ナイロンジャケット 01ネイビー MTK19S4168【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 22時 57分に出品され03月23日 22時 57分に終了予定です。即決価格は4,599,724円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タトラス ナイロンジャケット

メンズ ネイビー MTK19S4168

サイズは01でSサイズくらいです。

ほぼ未使用品です。

付属品はございません。



【デザイン】

このTATRASのダウンジャケットは、ネイビーのシンプルで洗練されたデザインが特徴です。前面のキルティングがスタイリッシュで、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。



【機能性】

軽量でありながら保温性に優れたダウン素材を使用しており、寒い季節でも快適に過ごせます。フロントジッパー付きで、着脱も簡単です。



【製造国】

イタリア製の高品質なジャケットで、細部にまでこだわった作りが魅力です。



- ブランド: TATRAS

- 色: ネイビー

- 素材: ダウンジャケット

- 型番: MTK195148

- 製造国: イタリア



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

タトラス

ナイロンジャケット

01ネイビー

MTK19S4168