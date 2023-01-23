『sacaiウール シープスキン ダブルブレストコート 025【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 22時 25分に出品され04月04日 22時 25分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 sacaiのロングコートです。

ウール１００パーセントなのでかなり暖かいと思います。

気に入ってましたが系統が変わりましたので出店させて頂きました。



襟の部分も取り外し可能でシーンによってデザインを変えれるアイテムだと思います。

質問、値引き気軽にコメントください。



着丈 92

肩幅 42

袖丈 49













【素材の特性

このコートはウール100%とシープスキンを使用しており、優れた保温性を提供します。さらに、コットンとキュプラが加わることで、肌触りが良く、快適な着心地を実現しています。



【デザイン】

ダブルブレストのスタイルにシェルパ襟が特徴で、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいデザインです。シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【サイズとフィット】

サイズは1で、一般的なメンズサイズに適しています。ロングコートとして、様々なスタイルに合わせやすいアイテムです。



- モデル: 16-01059M

- 色: 025

- サイズ: 1

- 素材: ウール100%、シープスキン、コットン、キュプラ

- デザイン: ダブルブレスト、シェルパ襟

- スタイル: ロングコート



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ sacaiウール

シープスキン

ダブルブレストコート

025