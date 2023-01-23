『led.tokyo レッドトウキョウ ハイネックウールショートコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 21時 45分に出品され04月06日 21時 45分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 led.tokyo レッドトウキョウ



ハイネックウールショートコート



●着丈 60

●身幅 58

●袖丈 50.5

●カラー ブラック

●サイズ 38



こちらで数回着用のものを譲っていただき、一度着用しました。目立つ汚れ等ありません。

自宅保管にご理解ください。

しっかりとしたハリのある肉厚で上品なウールショートコートです。ジップの配色カラーと高めのタートル、袖のボリュームなどデザインにこだわったオシャレな１着です。

オケージョンシーンでも大活躍する１着です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: レッドトウキョウ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ led.tokyo

レッドトウキョウ ハイネックウールショートコート