『新品 定価42900円 ルイス ファム 22aw メルトン チェスター コート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 05時 55分に出品され04月10日 05時 55分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Luis FEMMEのコート、新品未使用品です。



新品 定価42900円 ルイス ファム 22aw メルトン マキシ ダブル チェスター コート グレージュ レディース フリー M L Luis FEMME ロング丈





柔らかく着心地の良い上質なメルトン素材を使用し、ダブルのチェスターコート型、マキシ丈、総裏仕立て、外x2+内x1ポケットなど、細部まで凝ったデザインです。



程よいゆとりのキレイなシルエットで、幅広いスタイルにお使い頂けます。



寒い季節に大活躍のアイテムです。



状態は試着のみの新品未使用。



サイズはF表記。

普段MとLサイズの方にお勧め出来ます。



身幅:約57cm、肩幅:約40cm、着丈:約111cm、袖丈:約59cm。



色はLBEG表記(グレージュ系)。



定価は税込み42,900円。



100%正規品。





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よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ルイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品

定価42900円

ルイス

ファム

22aw

メルトン

チェスター

コート