『アリスバーリー❣️トレンチコート、ライナー付き。取り外し可❣️【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 15時 00分に出品され04月29日 15時 00分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 旅行で短時間で着用し

キレイに保管してたお品です。

裏に薄目ですがライナー付き。

取り外し可能です。

断捨離の為 出品します。



自宅保管、中古品とご理解のうえ

ご購入のご検討

宜しくお願い致します。



返品不可。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アリスバーリー❣️トレンチコート、ライナー付き。取り外し可❣️