『未使用 エルメス 手毬の宇宙 Lart du temari カレ 90【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 25分に出品され03月20日 16時 25分に終了予定です。即決価格は31,280円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメスのコレクターです。

数年かけて集めたコレクションですが、

残念ながら、移住のため手放すことになって、出品することになりました。

本物のエルメス愛好家に大事にして頂きたい。



2011年コレクション

額縁に飾るのもおすすめです。



（まだ手放す事を躊躇していますので、突然出品を取り消す場合もあります。）





商品名：Lart du temari / 手毬の宇宙

アーティスト：Nathalie Vialars /

サイズ：87×87（若干の誤差は予めご了承ください。）

カラー：ブラック

素材：シルク

産地：フランス



正規店で購入致しました。

（撮影の為出していますが、一度も使用していない新品です）

箱付き



※とてもキレイな状態ですが、個人保管品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご入札をお控えください。

※箱に入れてお送りします。 お値下げ不可です。

※素人検品の為、万が一見落とし等ございましたらご容赦くださいませ。

※すり替え防止のため、プロテクションタグをつけて発送いたします→評価後にお外し下さい。

※質問等ございましたらご購入前に是非お願い申し上げます。



#味噌飴

#味噌飴エルメス

#味噌飴エルメススカーフ

カラー...ブラック



柄・デザイン...花柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 未使用

エルメス

手毬の宇宙

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90