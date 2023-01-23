『野沢温泉 宿泊補助券2万円【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 23時 46分に出品され04月29日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 野沢温泉旅館組合

宿泊補助券一万円✖️2枚



2024年１２月31日迄



当選品ですが、行かれそうにないので、

行く予定の方、いかがですか。



インターネット予約などには対応しておりませんので、予約方法など、分かる方対応お願いします。 商品の情報 カテゴリー: チケット>>>株主優待券・割引券>>>宿泊券 商品の状態: 新品、未使用