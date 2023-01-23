『【美品】SABOTAGE オリーブグリーン ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 09時 16分に出品され03月24日 09時 16分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

SABOTAGEは、独自のスタイルとデザインで知られています。このダウンジャケットは、ブランドのアイデンティティを強調するオリーブグリーンの色合いが特徴です。



【素材と快適性】

ナイロン製で、軽量かつ耐久性に優れています。フード付きのデザインは、寒い季節に最適で、保温性も高いです。



【スタイルと用途】

ボリューム感のあるデザインは、カジュアルなコーディネートにぴったり。アウトドアや日常使いに最適なアイテムです。



- ブランド: SABOTAGE

- 素材: ナイロン

- 色: オリーブグリーン

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- スタイル: ボリューム感のあるデザイン



雑誌掲載商品、ドイツ製、中綿は80%ダウン、20%フェザーになります。



ご覧いただきありがとうございます。

よろしくお願いいたします。



カラー···グリーン



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】SABOTAGE

オリーブグリーン

ダウンジャケット