『美品！NIKE ナイキ 刺繍ワンポイントロゴ ダウンジャケット ヌプシ ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 43分に出品され03月16日 14時 43分に終了予定です。即決価格は11,150円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#ぼん古着



ワンポイントの刺繍ロゴが最高にカッコいい1着！

色もブラックで間違いないかと。

是非この機会にご検討下さい！



カラー ブラック



状態 A



サイズは下記をご参考にお願い致します。



着丈68.5

身幅60

肩幅47

袖丈61



【S】未使用品 デッドストック

【A】使用感の少ない状態良好のUSED

【B】細かな汚れ及び、やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし

【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある

【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある



•商品画像はあくまでもスタイリング例です。小物などは同梱されませんのでご了承ください。



•未使用品につきましては、保管時における汚れや傷等はあり得ますのでご理解下さい。



•写真の写り方で実際とはお色が違う場合もございます。



•検品は行っておりますが、見落とし等もあり得ますのでご理解下さい。



•発送はなるべくコンパクトにして行いますので、シワ等出来る場合がございます。



•発送は梱包次第で変更する場合がございます。その際は購入後の変更になる事もありますのでご理解下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品！NIKE

ナイキ 刺繍ワンポイントロゴ ダウンジャケット ヌプシ ブラック