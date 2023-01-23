『arrows We F-51B【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 15時 00分に出品され03月26日 15時 00分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···AQUOS



シリーズ···arrows



機種名···arrows We



カラー···ホワイト



購入したキャリア···docomo



容量···64GB



ご覧いただきありがとうございます。



arrows we f-51b ホワイト SIMフリー 新品未開封です。



即購入OKです。

24時間以内発送可能です。



■商品名：arrows we f-51b

■カラー：ホワイト

■畫面サイズ：約5.7インチ HD＋／TFT

■バッテリー容量4000mAh

■容量：RAM 4GB／ROM 64GB

■カメラ：

アウトカメラ：約1310万画素／約190万画素

インカメラ：約500万画素

■SIM種類：nanoSIM

■顔認証：有

■指紋認証：有

■おサイフケータイ：有

■防水 / 防塵：IPX5／8 IP6X 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用