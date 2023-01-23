『A.P.C. コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 02時 45分に出品され04月11日 02時 45分に終了予定です。即決価格は33,880円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A.P.C. コート



ジャーナルスタンダード川崎店で購入

4〜5シーズン着用しました



サイズはSの表記ですが大きめかと

普段、M〜Lサイズを着用している自分でも

小さく感じることはありません



よろしくお願いします



#A.P.C.

#アーペーセー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アーペーセー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ A.P.C.

コート