『vivienne westwood RED LABEL ケープコート ポンチョ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 00分に出品され04月03日 18時 00分に終了予定です。即決価格は11,840円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■PICKUP



All Beauty Store RED LABEL

オールビューティストアレッドレーベル

vivienne westwood RED LABEL

ヴィヴィアン ウエストウッド レッドレーベル

カシミヤ混ウールケープコート ポンチョ

グレー



全体的に状態良いです！



※仕入販売店還元アイテム





■サイズ

表記M

肩幅···42cm

着丈···78cm

カラー···グレー

季節感···冬



※計測は背面平置き、身幅は脇下、着丈は襟含まず

※色味は加工せず撮影しておりますが、モニター環境により、実物と違う場合がございます



■状態

Used&Vintage

あくまで中古品になりますので商品説明欄や写真にない傷や汚れ、褪せ、ほつれ、毛玉、擦れなどがある場合がございます。ご了承の上、ご購入お願い致します。（古着は小さめに折りたたみ、発送させて頂きます）



■STOCK

#Bombahead_winter A11

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フォロー割/即購入OK/最短即日発送可/匿名配送 /全国送料無料/一点物多数/まとめ買いでお値引き



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3000円以上＝200円OFF

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ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ vivienne

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RED

LABEL

ケープコート

ポンチョ