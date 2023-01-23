『THE NORTH FACE NUPTSE SHERPA S PILE【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 13時 03分に出品され03月17日 13時 03分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



購入後のサイズが合わない、イメージ違い、間違えてしまったなどの理由では返品、キャンセルは対応出来ませんので予めご了承くださいませ。



【商品説明】



こちらの商品は韓国ノースフェイスホワイトレーベルではございません。



USA規格になります。



THE NORTH FACE NUPTSE SHERPA



High Pile Nuptse Jacket GARDENIA WHITE beige



ノースフェイス ヌプシ ダウンジャケット シェルパ



サイズ S メンズサイズになります。



女性サイズですと、M〜Lサイズくらいになります。



USサイズ S:着丈(後襟下～裾)約67.5m 身幅（脇下～脇下)約57c

m 肩幅約51cm 袖丈約65cm



素人採寸になりますので、誤差はお許しくださいませ。



本物にしか興味はございません。 疑う方や不安な方はお控えくださいませ。







【お取り引きについて】



個人保管（非喫煙者、ペット無し）になりますので、神経質な方はご遠慮ください。



初期からの僅かな汚れ、製造段階からの糸のほつれや糸飛びなどを気にされる方は、お控えください。



新規の方や、評価が悪い方は入札をされましてもこちらの判断で取り消す場合がございますので、ご了承ください。



お手数おかけしますが新規の方は、必ずご質問欄から一言購入意思をお伝えください。



ご連絡いただけない場合は、入札や落札をされましても削除する場合もございます。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

NUPTSE

SHERPA

S

PILE