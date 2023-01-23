『nexus7 leather downbest サイズ50【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 43分に出品され03月17日 12時 43分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 11/4まで特別セール‼️



nexus7 のレザーダウンベスト

15年ほど前に10万くらいで購入。



希少なサイズ50

内側がヴィンテージスカーフでかなりオシャレです。

nexusvii のmad maxxらしい一品です。



5枚目の写真の通りボタンに劣化が見られますが、それ以外は、年代物の割にはレザーの状態かなり良いです。このサイズでこの状態はまずないと思います。



nexusvii



金欠の為、出品します。

値段交渉、常識の範囲でご対応致します。

ご相談ください。



この機会に是非。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ネクサスセブン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nexus7





leather

downbest

サイズ50