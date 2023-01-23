『レア GalaabenD ガラアーベント ナポレオン ロングコート Ｌ コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 11時 18分に出品され03月31日 11時 18分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♪断捨離してます♪ #うめしの断捨離

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【GalaabenD 】ガラアーベントのナポレオンのロングコートです。

ファーは取り外し可能です♪



●サイズ：Ｌサイズ

肩幅42cm

身幅 48cm

着丈 111cm

袖丈65cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

写真にてご確認下さい。



●状態：

一度だけ使用し、クリーニング後保管していました。

大きな傷や汚れはなく、状態は良いと思うのですが、自宅にて長期間保存していたため神経質な方はご遠慮下さい。



●その他、注意事項：

替えボタンが付属します。(ポケットに入れて発送します)

折り畳んで自宅にあるもので梱包し、発送させて頂きます。



6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ガラアーベント

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レア GalaabenD

ガラアーベント ナポレオン ロングコート Ｌ コート