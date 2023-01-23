『【美品☆】Google Pixel 7 本体 128GB SIMフリー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 14時 43分に出品され04月03日 14時 43分に終了予定です。即決価格は22,439円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|グーグル
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落札価格22439円
508 入札履歴
終了
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